Цифро-аналоговый преобразователь Pro-Ject DAC Box S2+
Цифро-аналоговый преобразователь Pro-Ject DAC Box S2 + появился в продаже в российских Hi-Fi салонах. Устройство выпускается в двух вариантах отделки – в серебристом или в чёрном цвете – и стоит в розницу 18000 рублей.
ЦАП оснащён USB-входом, поддерживает цифровые сигналы PCM до 32 бит/768 кГц и DSD до 256 МГц. Для защиты USB-входа от помех входной сигнал подвергается двухступенчатой фильтрации.
Возможностью воспроизводить звук в новейших форматах High Resolution DAC Box S2 + «обязан» микросхеме ЦАП Sabre ESS9038. Пять переключаемых цифровых фильтров обеспечивают индивидуальную настройку звука в зависимости от предпочтений слушателя и жанра музыки. Предусмотрены оптический и коаксиальный входы и линейный аналоговый выход.
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