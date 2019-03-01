01.03.2019 06:00

Цифро-аналоговый преобразователь Pro-Ject DAC Box S2 + появился в продаже в российских Hi-Fi салонах. Устройство выпускается в двух вариантах отделки – в серебристом или в чёрном цвете – и стоит в розницу 18000 рублей.

ЦАП оснащён USB-входом, поддерживает цифровые сигналы PCM до 32 бит/768 кГц и DSD до 256 МГц. Для защиты USB-входа от помех входной сигнал подвергается двухступенчатой фильтрации.