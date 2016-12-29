Домашняя техника Цифровая микшерная консоль HARMAN Soundcraft Vi2000

29.12.2016 10:00 Крупнейший в мире поставщик профессиональных аудиовизуальных, световых решений и систем управления – компания HARMAN, представляет пополнение серии цифровых концертных микшеров Soundcraft Vi – модель Vi2000. Новая консоль предоставляет мощные возможности по микшированию для концертно-туринговой работы, инсталляционного и корпоративного сегментов рынка профессиональной акустики, в экономичном и компактном формате.



Центральным элементом конструкции Soundcraft Vi2000 является интерфейс Vistonics, который обеспечивает прямой доступ ко всем функциям и максимально полное отображение информации. Многочисленные переключатели и вращающиеся энкодеры встроены в каждый из экранов Vistonics, таким образом, интерфейс управления организован максимально удобно, и похож на аналоговые микшеры: все необходимые физические элементы находятся под рукой. Для разных функций предусмотрена цветовая кодировка подсветки фейдеров, набор цветов меняется в соответствии с выбранным режимом. Для вызова нужного функционала необходимо всего одно касание к сенсорному экрану.



Качество звучания в Soundcraft Vi2000 обеспечивается 40-битной обработкой с плавающей запятой в процессоре Soundcraft SpiderCore, который сочетает технологии DSP и FPGA, что позволяет получить максимальную мощность как обработки, так и маршрутизации аудиосигнала. При этом модуль достаточно компактен для возможности интеграции в контрольную панель.



Максимальная комплектация консоли — 48 микрофонных линейных входов, 16 линейных выходов на 16-канальных XLR-модулях, располагающихся в четырех слотах на задней панели. Soundcraft Vi2000 также имеет два дополнительных слота для подключения двух 64-канальных Stagebox по протоколу MADI. В качестве альтернативы в эти же слоты можно устанавливать карты формата D21m под самые различные аудиоинтерфейсы. Максимальное количество обрабатываемых каналов — 246 входов и 246 выходов.



Как и в других консолях серии, в Soundcraft Vi2000 применяется встроенный 64х64-канальный интерфейс Dante, обеспечивающий прямое подключение для записи и воспроизведения к любому записывающему ПО, работающему на PC или Mac через Ethernet. Кроме того, он позволяет интегрировать устройство в существующую сеть Dante. В дополнение к встроенному Dante –интерфейсу на консоли присутствуют разъемы типа Optical MADI, предназначенные для посыла каналов на запись или для Plug-in обработки сигнала с помощью процессора Soundcraft Realtime Rack, основанному на технологии Universal Audio UAD.



Консоль оснащена 16 входными и 8 выходными фейдерами и выполнена в компактном корпусе шириной всего 1,15 м, что позволяет использовать ее в самых разных условиях. Запатентованные технологии, такие как FaderGlow, система мониторинга микрофонов VM2 и Vistonics, обеспечивают простую и удобную работу звукоинженера. Высочайшее качество звучания достигнуто за счет применения 40-битного DSP с плавающей запятой, в котором используются алгоритмы обработки от Studer, BSS, Lexicon и dbx, а также динамического эквалайзера BSS DPR901ii Dynamic EQ. Вернуться к списку новостей