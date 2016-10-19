Домашняя техника Цифровой кинопроектор нового поколения от NEC

19.10.2016 12:00 Компания NEC представляет цифровой кинопроектор второго поколения, использующий ламповую технологию NSH – NC1000C. Новинка предназначена для кинопоказа в кинотеатрах с небольшими экранами и проекционных помещениях. Проектор не занимает много места, тихо работает и удобен в транспортировке. Устройство отвечает специфическим требованиям мобильных киноприложений и кинотеатров без специально выделенных аппаратных помещений.



Компактный, но мощный кинопроектор NC1000C представляет собой универсальное решение, воплощающее опыт компании NEC в индустрии цифрового кино. В этом небольшом и тихом проекторе применяется встроенный медиа-сервер (Integrated Media Server, IMS) новейшего поколения. Данный высокопроизводительный сервер обеспечивает высокий уровень гибкости при работе с контентом и уменьшает количество необходимых периферийных устройств.



Новый цифровой проектор предлагает уникальные возможности и обеспечивает исключительное качество видео благодаря четкому изображению 2К, соответствующему требованиям консорциума Digital Cinema Initiatives (DCI), и естественной цветопередаче, которые обеспечивает кинематографический движок Digital Light Processing (DLP) с поддержкой 3D. Проектор NC1000C также предлагает точную обработку цветов и регулируемые постоянные настройки контрастности для оптимального просмотра видео, что превращает его в идеальное решение для киноэкранов с диагональю до 10 м в арт-хаусах, мобильных кинотеатрах, университетах и общественных зданиях.



Простой в установке и требующий минимального обслуживания кинопроектор поставляется с большим набором объективов с разным фокусным расстоянием, с моторизированным зумом, фокусом и смещением линз. Это позволяет создавать различные специализированные инсталляции и легко заменять имеющиеся кинопроекторы. Кроме того, специальное средство Hot Lamp Swapping повышает надежность проектора, обеспечивая его непрерывную работу и простую замену лампы прямо во время показа. В целом кинопроектор NC1000C представляет собой очень гибкое решение и не требует вытяжной системы, поэтому его можно монтировать под потолком или устанавливать на полу. Вернуться к списку новостей