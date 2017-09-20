Домашняя техника Cinera – персональная гарнитура для домашнего кинотеатра

20.09.2017 15:21 Головная гарнитура от компании Cinera позиционируется как первый «персональный кинотеатр» с углом обзора почти как в кинозале IMAX (66 градусов). Разработчики объявили сбор средств на производство новинки, рассчитывая на начальные 50000 долларов. Однако собранная сумма в пять раз превысила заявленную, что подтверждает интерес потребителей к виртуальной реальности. Устройство от Cinera позволяет загружать приложения, такие, как Netflix, YouTube или Hulu, поддерживает Bluetooth 4.0 и имеет порт для microSD-карты, USB и HDMI-входы, а также разъёмы микро-USB и 3.5 мм audio-jack. Гарнитуру можно подключить к Blu-ray проигрывателю, компьютеру или игровой консоли. Возможен просмотр фильмов в 3D, специальные очки для этого не требуются. Необычная деталь – гарнитура крепится к шарнирной стойке. Это означает, что устройство не нужно «носить» на голове: достаточно отрегулировать высоту и угол наклона и просто придвинуть его к глазам. Пользоваться гарнитурой можно стоя, сидя или лёжа – так, как это удобно её владельцу; она даже не мешает есть попкорн во время просмотра – в видеоролике, размещённом на сайте Cinera, разработчики демонстрируют два способа крепления маски к держателю, один из которых оставляет свободным пространство перед зрителем. Вернуться к списку новостей