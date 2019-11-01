Classé возвращается с новой серией Delta

01.11.2019 07:00

Спустя почти два года отсутствия – после того, как в январе 2018 года Classe была куплена компанией Sound United – бренд возвращается на рынок High End электроники с новой серией Delta. В линейке три модели – два усилителя, моно и стерео, и цифровой предусилитель/ЦАП.

Напомним, как развивались события, предшествовавшие уходу Classe с рынка. В 2017 году у её «родительской» компании Bowers and Wilkins (B&W) появились новые владельцы, которые не были заинтересованы в High End аудио бизнесе. К октябрю того же года производства компонентов Classe было полностью закрыто, все работники уволены. Через несколько месяцев бренд перешёл к Sound United, но вернуть всё «как было» уже не получилось – производство пришлось восстанавливать с нуля, и на это ушло почти два года. Персонал вернулся на свои места, построен новый инженерный центр, и в январе поклонники бренда увидят три модели новой серии Delta.

Мощность усилителей: моно – 300 Вт / 8 Ом, 600 Вт / 4 Ом, 1000 Вт / 2 Ом и 35 Вт / 8 Ом в чистом классе А; стерео – 250 Вт / 8 Ом, 500 Вт / 4 Ом и 12,5 Вт на канал / 8 Ом. Уровень гармонических искажений: <0.0005% и <0.0016% на 1 кГц соответственно; соотношение «сигнал/шум» – 117 / 118 дБ. Возможность подключения по шине CAN, RS-232 и IP означает, что усилители можно интегрировать в любую систему. У предусилителя/ЦАПа есть пятиполосный параметрический эквалайзер, встроенный фонокорректор MM/MC, сенсорная панель управления, режим Digital Bypass для сквозного прохождения аналогового сигнала, и пр.