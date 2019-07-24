24.07.2019 15:40

Новинки ассортимента Como Audio часто появляются на свет благодаря привлечению средств потенциальных потребителей продукции бренда; этот «обычай» появился благодаря основателю компании Тому ДеВесто. Помимо сокращения собственных вложений эта тактика привела к созданию целого сообщества поклонников бренда.



Одним из таких продуктов является запущенная в массовое производство в прошлом году интеллектуальная акустическая система SpeakEasy со встроенным голосовым помощником Google Assistant. С недавних пор она доступна в двухканальной конфигурации и может использоваться в составе мультирум-систем. SpeakEasy состоит из двух громкоговорителей, соединённых 4,5-метровым аудиокабеля, и двухканального усилителя. Литий-ионный аккумулятор рассчитан на восемь часов автономной работы. Колонки выпускаются в нескольких цветах, включая ярко-красный, блёкло-синий, нежно-желтый и розовый.



Ещё одна новинка, на запуск которой в производство компания собирает деньги в настоящий момент – проигрыватель виниловых дисков. Проигрыватель оснащается ременным приводом и картриджем Ortofon, поддерживает Bluetooth- или проводное подключение. Желающие поддержать производителя могут внести 249 долларов США за пару акустических систем или 499 долларов за комплект, состоящий из колонок и проигрывателя (розничная цена комплекта составит 798 долларов США).