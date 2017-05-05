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Control4: новая линейка Pakedge PowerPak


05.05.2017 10:00

 

 

Компания Control4 анонсировала выпуск новой серии Packedge PowerPak для дистанционного управления электропитанием подключённых устройств. Система удалённого управления питанием PowerPak защищает подключённую электронику от скачков напряжения и импульсов и позволяет интеграторам осуществлять наблюдение и контроль дистанционно, не выезжая на объект. 

 

В среднем каждая система автоматизации Control4, установленная в частных домах, состоит из 40 устройств. Новые компоненты из серии PowerPak, в сочетании с устройствами BakPak, позволяют удалённо контролировать состояние подключенной электроники и решать возникающие проблемы ещё до того, как о них станет известно владельцу системы. Сами инсталляторы при этом экономят свои время и средства, не выезжая к заказчику, а устраняя возможные неполадки в работе системы дистанционно. 

 

С помощью встроенной системы защиты PowerPak предохраняет дорогостоящее электронное оборудование от резких скачков напряжения в электросети. PowerPak позволяет устанавливать для подключённых устройств пороговые значения напряжения и тока и получать предупреждения в том случае, если эти значения превышены. Функция SafeStart предусматривает включение таких устройств, как модемы, маршрутизаторы и коммутаторы, в «правильной» последовательности, чтобы обеспечить корректную перезагрузку и восстановление сетевых функций.

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