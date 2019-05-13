Control4 продана. Почти.
Покупателем станет SnapAV, вернее, инвестиционная компания Hellman & Friedman, являющаяся владельцем SnapAV с 2017 года. Речь идёт именно о покупке, а не слиянии, как именуется сделка в официальных источниках; она обойдётся SnapAV в 380 миллионов долларов США.
В заявлении для прессы говорится, что целью «объединения» является стремление двух компаний предложить интеграторам «полный комплект решений в области домашней автоматизации и систем управления». В новой структуре будут работать около 1200 человек. Её главой станет нынешний генеральный директор SnapAV Джон Хейман (John Heyman), а управляющие должности займут топ-менеджеры обеих компаний.
По условиям соглашения совет директоров Control4 в течение 30 дней может рассматривать альтернативные предложения от других желающих приобрести компанию, и случае получения более выгодного – принять его. Если этого не произойдёт (а появление другого покупателя маловероятно), сделка должна быть завершена во второй половине 2019 года.
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