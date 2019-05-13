13.05.2019 07:00

Покупателем станет SnapAV, вернее, инвестиционная компания Hellman & Friedman, являющаяся владельцем SnapAV с 2017 года. Речь идёт именно о покупке, а не слиянии, как именуется сделка в официальных источниках; она обойдётся SnapAV в 380 миллионов долларов США.

В заявлении для прессы говорится, что целью «объединения» является стремление двух компаний предложить интеграторам «полный комплект решений в области домашней автоматизации и систем управления». В новой структуре будут работать около 1200 человек. Её главой станет нынешний генеральный директор SnapAV Джон Хейман (John Heyman), а управляющие должности займут топ-менеджеры обеих компаний.