Core Brands меняет российского дистрибьютора продукции ELAN

12.10.2017 10:41 Американская компания Core Brands объявила о заключении нового партнёрского соглашения. С 10 октября 2017 года эксклюзивные права на дистрибьюцию на территории России систем управления и решений по домашней автоматизации ELAN перешли к компании A.P.Technology. Одним из инструментов, который, по мнению руководства Core Brands, позволит A.P.Technology успешно стартовать в качестве нового дистрибьютора ELAN, станет новый пульт управления ELAN HR10, впервые представленный на прошедшей в сентябре выставке CEDIA 2017. Эта модель – удобное и эффективное решение для управления медиа системами, освещением и микроклиматом в отдельно взятом помещении. Полная совместимость с современными беспроводными сетевыми технологиями, широкие возможности индивидуальной настройки и доступная цена помогут привлечь внимание инсталляторов и способствовать продвижению продукции ELAN на российском рынке. По мнению нового делового партнёра бренда, «ELAN разрабатывает наиболее простые и удобные в использовании и установке решения по домашней автоматизации. Его инновационные технологии и наша обширная дилерская база вселяют уверенность в дальнейшем росте продаж и распространении продукции ELAN на российском рынке». Связанные новости: Новое фирменное ПО Elan версии 6.5 - 13.02.2014 18:00 Мультирумный контроллер ELAN g! HC4 - 09.11.2011 17:00 Усилитель мощности ELAN D12 - 09.06.2009 22:21 Вернуться к списку новостей