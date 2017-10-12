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Core Brands меняет российского дистрибьютора продукции ELAN


12.10.2017 10:41

 

 

Американская компания Core Brands объявила о заключении нового партнёрского соглашения. С 10 октября 2017 года эксклюзивные права на дистрибьюцию на территории России систем управления и решений по домашней автоматизации ELAN перешли к компании A.P.Technology.

 

Одним из инструментов, который, по мнению руководства Core Brands, позволит A.P.Technology успешно стартовать в качестве нового дистрибьютора ELAN, станет новый пульт управления ELAN HR10, впервые представленный на прошедшей в сентябре выставке CEDIA 2017. Эта модель – удобное и эффективное решение для управления медиа системами, освещением и микроклиматом в отдельно взятом помещении. Полная совместимость с современными беспроводными сетевыми технологиями, широкие возможности индивидуальной настройки и доступная цена помогут привлечь внимание инсталляторов и способствовать продвижению продукции ELAN на российском рынке.

 

По мнению нового делового партнёра бренда, «ELAN разрабатывает наиболее простые и удобные в использовании и установке решения по домашней автоматизации. Его инновационные технологии и наша обширная дилерская база вселяют уверенность в дальнейшем росте продаж и распространении продукции ELAN на российском рынке».

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