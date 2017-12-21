Домашняя техника Cotodama Lyric: слушай, смотри, читай

21.12.2017 12:06 Акустическая система Lyric выпускается под брендом Cotodama (Япония), название которого звучит несколько странно для русскоговорящего человека. Сама новинка тоже весьма необычна. Эта колонка не просто воспроизводит музыку, но и показывает слова звучащих песен: текстовые данные необычный громкоговоритель получает от крупнейшей в Японии электронной «библиотеки», в которой хранится эта информация; на сегодня в ней содержатся текст более двух миллионов песен. Благодаря технологии Lyric Sync визуальный ряд всегда разный – в зависимости от музыкального стиля, темпа и прочих показателей программа сама выбирает, какой шрифт использовать и как расположить текст на прозрачном экране. Если нужная песня в базе не найдена или звучит инструментальная композиция, на экране отображается абстрактная графика, при этом изображения появляются, перемещаются и исчезают в такт музыке. Аудиосистема оснащена двумя коаксиальными динамиками и двумя пассивными излучателями, поддерживает сервисы Spotify, Apple Music, Deezer, Google Play, SoundCloud, Youtube и др., может воспроизводить 24 бит/96 кГц FLAC файлы. Для работы требуется подключение к сети Wi-Fi. Выходная мощность 2 х 20 Вт, АЧХ 40 Гц – 40 кГц. Каждая колонка изготавливается вручную, ежемесячно выпускается не более 15 систем. Розничная цена в Европе – 5040 Евро. Вернуться к списку новостей