Мощный портативный громкоговоритель Chrono защищён от брызг (коэффициент защиты IPX5), оснащён встроенным радиоприёмником и электронными часами с будильником. Его можно подключить по Bluetooth к смартфону или планшету. Широкодиапазонный динамик и пассивный радиатор выдают глубокий звук и впечатляющие басы.