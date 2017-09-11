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Creative Chrono: на заре ты меня разбуди


11.09.2017 11:50

 

 

Компания Creative представила новую Bluetooth-колонку Creative Chrono с функцией радиоприёмника и будильника. 

 

Мощный портативный громкоговоритель Chrono защищён от брызг (коэффициент защиты IPX5), оснащён встроенным радиоприёмником и электронными часами с будильником. Его можно подключить по Bluetooth к смартфону или планшету. Широкодиапазонный динамик и пассивный радиатор выдают глубокий звук и впечатляющие басы.  

 

Встроенный микрофон позволяет использовать колонку в качестве устройства громкой связи. Creative Chrono совместима с приложением Sound Blaster Connect, что даёт возможность настраивать радио, выбирать источник звука и смотреть содержимое microSD карточки: microSD MP3 плеер поддерживает файлы MP3, FLAC и WAV.

 

Размеры новинки (Д x Ш x Г): 104 x 140 x 58 мм. Заряда элемента питания хватает на 8 часов работы.

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