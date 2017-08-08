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Creative Halo: портативная Bluetooth-колонка с подсветкой


08.08.2017 16:30

 

 

Передняя панель новой портативной колонки Creative Halo оборудована многоцветной подсветкой, пульсирующей в такт музыке. Количество цветов – 16,8 миллионов – впечатляет. Пользователь может выбрать одну из 12 встроенных настроек подсветки или создать свою собственную комбинацию с помощью приложения Creative Xpectra для iOS и Android. 

 

Внутри колонки установлены два широкодиапазонных динамика. Встроенный пассивный сабвуфер обеспечивает мощный глубокий бас. Имеется 3.5-мм линейный вход для других источников звука. Зарядка устройства осуществляется через вход Micro USB. Заряда элемента питания хватает на 8 часов непрерывной работы. Вес новинки: 510 г, габариты (Д x Ш x Г): 175 x 70 x 108 мм. 

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