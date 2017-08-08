Передняя панель новой портативной колонки Creative Halo оборудована многоцветной подсветкой, пульсирующей в такт музыке. Количество цветов – 16,8 миллионов – впечатляет. Пользователь может выбрать одну из 12 встроенных настроек подсветки или создать свою собственную комбинацию с помощью приложения Creative Xpectra для iOS и Android.