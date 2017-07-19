19.07.2017 09:00

Новый Bluetooth-громкоговоритель Creative Muvo 1c легко умещается на ладони: его размеры 7x9x4 см. Отличное звучание Muvo 1c обеспечивает большой пассивный радиатор и широкодиапазонные динамики.

Для получения более широкой звуковой сцены можно соединить два устройства; сделать это позволяет технология Creative Stereo Wireless Link. Встроенный микрофон даёт возможность использовать Muvo 1c как устройство громкой связи, подключая её к телефону по Bluetooth.

Миниатюрная, но мощная колонка надёжно защищена от пыли и брызг (IP66). Её можно брать на пляж, в душ или бассейн и не нужно прятать от дождя. Розничная цена нового устройства – 1990 рублей. Для того, чтобы уменьшить его стоимость, конструкторы убрали встроенный MP3-плеер.