Creative Sound BlasterX Katana: аудиосистема нового поколения
Компания Creative объявила о начале продаж игровой аудиосистемы нового поколения – саундбара Sound BlasterX Katana. Саундбар рассчитан на любителей компьютерных игр, не признающих компромиссов и предпочитающих видеть изображение на большом экране. Впрочем, новинка отлично подходит и для просмотра фильмов или прослушивания музыки благодаря запатентованным технологиям BlasterX Acoustic Engine и Dolby Digital 5.1.
Система оснащена процессором Sound Blaster® и встроенным ЦАП 24-бит, а также пятью динамиками, в том числе мощным сабвуфером. Заявленная выходная мощность – 150 Вт. Кроме того, имеется программируемая отключаемая светодиодная подсветка Aurora Reactive (16,8 млн. цветов).
Комментарии