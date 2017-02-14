Creative Sound BlasterX Katana: аудиосистема нового поколения

14.02.2017 22:34 Компания Creative объявила о начале продаж игровой аудиосистемы нового поколения – саундбара Sound BlasterX Katana. Саундбар рассчитан на любителей компьютерных игр, не признающих компромиссов и предпочитающих видеть изображение на большом экране. Впрочем, новинка отлично подходит и для просмотра фильмов или прослушивания музыки благодаря запатентованным технологиям BlasterX Acoustic Engine и Dolby Digital 5.1. Система оснащена процессором Sound Blaster® и встроенным ЦАП 24-бит, а также пятью динамиками, в том числе мощным сабвуфером. Заявленная выходная мощность – 150 Вт. Кроме того, имеется программируемая отключаемая светодиодная подсветка Aurora Reactive (16,8 млн. цветов). Связанные новости: Аудиосистема Creative Sound Blaster Roar Pro цвета южной ночи - 11.02.2016 10:00 Вернуться к списку новостей