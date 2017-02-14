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Creative Sound BlasterX Katana: аудиосистема нового поколения


14.02.2017 22:34

 

 

Компания Creative объявила о начале продаж игровой аудиосистемы нового поколения – саундбара Sound BlasterX Katana. Саундбар рассчитан на любителей компьютерных игр, не признающих компромиссов и предпочитающих видеть изображение на большом экране. Впрочем, новинка отлично подходит и для просмотра фильмов или прослушивания музыки благодаря запатентованным технологиям BlasterX Acoustic Engine и Dolby Digital 5.1. 

 

Система оснащена процессором Sound Blaster® и встроенным ЦАП 24-бит, а также пятью динамиками, в том числе мощным сабвуфером. Заявленная выходная мощность – 150 Вт. Кроме того, имеется программируемая отключаемая светодиодная подсветка Aurora Reactive (16,8 млн. цветов).  

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