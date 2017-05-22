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Creative Technology: аудиосистемы Sound BlasterX Kratos S5 и S3


22.05.2017 12:00

 

 

Компания Creative Technology Ltd представляет аудиосистемы Sound BlasterX Kratos S5 и S3 с обновлённым приложением с поддержкой BlasterX Acoustic Engine. Приложение доступно для Windows; оно помогает управлять всей совместимой игровой периферией и имеет удобный интерфейс.

 

Приложение Sound Blaster Connect содержит в себе профессионально настроенные пресеты для таких игр, как Call of Duty, Counter-Strike и Battlefield 1, что делает звук в этих играх объёмным, реалистичным и чётко позиционированным. Пользователь имеет возможность подстроить эти пресеты, сделав звук идеальным для себя. С помощью приложения можно управлять и подсветкой. Sound Blaster Connect поддерживает всю последнюю игровую периферию Creative Sound BlasterX с подсветкой Aurora Reactive: саундбар Katana, игровую мышь Siege M04 и механическую клавиатуру Vanguard K08.

 

Панель управления Sound Blaster Connect даёт полный контроль над звуковыми и визуальными настройками, возможность выбора пресетов и их точной подстройки. Технологии Noise Reduction и Acoustic Echo Cancellation убирают посторонние фоновые шумы во время разговора и возможное эхо от колонок. С помощью функции Voice Morph пользователь может изменять свой голос, делая его похожим на голоса различных персонажей из игр.

 

Sound BlasterX Kratos S5 и Kratos S3 будут доступны в ближайшее время. Розничная цена составит 10990 рублей и 5990 рублей соответственно.

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