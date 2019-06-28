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Creative: технология SXFI


28.06.2019 16:00

 

 

13 июня в Москве прошла презентация первых продуктов Creative с технологией аудио-голографии Super X-Fi: USB-ЦАП SXFI AMP и наушников SXFI Air. Super X-Fi использует искусственный интеллект, собирая данные об индивидуальной форме ушей и головы пользователя, а затем, используя сложный алгоритм расчётов, производит индивидуальную настройку звука.

 

SXFI AMP – премиальный усилитель, способный «раскачать» даже студийные наушники с сопротивлением до 600 Ом. Он подключается к ПК или Mac с помощью USB Type-C и даёт возможность прослушивать контент в форматах 5.1 и 7.1. Максимальную чёткость и высочайшее качество звука обеспечивает отдельный High-End ЦАП AKM AK4377 (32-бит, 192 дБ).

 

Наушники Creative SXFI AIR и SXFI AIR C – первые модели со встроенной технологией Super X-Fi. Благодаря бесшовной совместимости с PS4, Nintendo Switch, Mac и ПК, они полностью меняют звук в играх, могут работать в качестве отдельного музыкального плеера, читая файлы MP3, WMA, WAV и FLAC с карт microSD. Наушники оборудованы 50-миллиметровыми неодимовыми драйверами, воспроизводящими звук точно и с высокой мощностью.

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