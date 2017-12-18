Crestron: новейшие решения на выставке ISE2018
Компания Crestron подготовила обширную деловую программу на период своего участия в выставке Integrated Systems Europe 2018 и обещает удивить посетителей новой экспозицией.
Впервые на стенде Crestron будет выделена отдельная зона для демонстрации решений для жилых помещений. Специалисты компании покажут, на что способна продукция Crestron, когда речь идёт о скорости и эффективности установки, продемонстрируют широкие возможности индивидуальной настройки систем и удобство использования. Планируется представить новые пользовательские интерфейсы, в том числе кнопочные панели и пульты дистанционного управления, а также так называемые шторные решения – автоматические шторы и жалюзи, позволяющие эффективно регулировать интенсивность естественного освещения.
Возможности Crestron в организации современного рабочего пространства будут демонстрироваться на примере флагманской системы DM NVX, комплексного сетевого AV-решения, которое поддерживает стандартные протоколы сетевой безопасности и работает с минимальными задержками.
В рамках выставки состоится вручение ежегодной премии Crestron Integration Awards, пройдут дилерские тренинги и презентации новинок.
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