Впервые на стенде Crestron будет выделена отдельная зона для демонстрации решений для жилых помещений. Специалисты компании покажут, на что способна продукция Crestron, когда речь идёт о скорости и эффективности установки, продемонстрируют широкие возможности индивидуальной настройки систем и удобство использования. Планируется представить новые пользовательские интерфейсы, в том числе кнопочные панели и пульты дистанционного управления, а также так называемые шторные решения – автоматические шторы и жалюзи, позволяющие эффективно регулировать интенсивность естественного освещения.