ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

День открытых дверей в MMS Cinema

В нашей программе, дня открытых дверей, 21 сентября – сравнительное прослушивание комплектов...

Crestron: новейшие решения на выставке ISE2018


18.12.2017 16:30

 

 

Компания Crestron подготовила обширную деловую программу на период своего участия в выставке Integrated Systems Europe 2018 и обещает удивить посетителей новой экспозицией.

 

Впервые на стенде Crestron будет выделена отдельная зона для демонстрации решений для жилых помещений. Специалисты компании покажут, на что способна продукция Crestron, когда речь идёт о скорости и эффективности установки, продемонстрируют широкие возможности индивидуальной настройки систем и удобство использования. Планируется представить новые пользовательские интерфейсы, в том числе кнопочные панели и пульты дистанционного управления, а также так называемые шторные решения – автоматические шторы и жалюзи, позволяющие эффективно регулировать интенсивность естественного освещения.

 

Возможности Crestron в организации современного рабочего пространства будут демонстрироваться на примере флагманской системы DM NVX, комплексного сетевого AV-решения, которое поддерживает стандартные протоколы сетевой безопасности и работает с минимальными задержками.

 

В рамках выставки состоится вручение ежегодной премии Crestron Integration Awards, пройдут дилерские тренинги и презентации новинок.

Связанные новости:
 Light Technologies: открытие экспозиции Crestron - 15.11.2017 12:15
 Консоль чистого электропитания POWERGRIP YG-2 - 26.10.2017 18:11
 «Умная» лампочка от Crestron: ещё умнее  - 20.06.2017 15:26
 Crestron: новые масштабируемые корпоративные решения - 15.06.2017 14:19
 Автоматические шторы Crestron: услуга Color Match - 21.04.2017 13:38
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007