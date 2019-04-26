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Crestron обновил линейку кейпадов


26.04.2019 07:00

 

 

Crestron объявил о начале сотрудничества с компанией Black Nova. Цель партнёрства – сделать кейпады и сенсорные панели управления Black Nova, выпускаемые в сериях Aria, Alba и Any, совместимыми с платформой Crestron Connected.

 

Теперь интеграторы, работающие с Crestron, могут включать в свои проекты кейпады вышеупомянутых серий, используя шину Cresnet.

 

Кейпады серии Aria – это столь популярный сегодня у дизайнеров минимализм и простые формы. Панели выпускаются в разных цветах: поверхность – стекло. Модели серии Alba комплектуются большими кнопками с гравировкой. Эти панели управления компания-производитель предлагает в трёх вариантах: с двумя, четырьмя или восемью кнопками; отделка – металл или стекло. В коллекции Any – кейпады с датчиками расстояния, движения, температуры и пр.

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