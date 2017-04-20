Домашняя техника Crestron: поставки компонентов серии DigitalMedia NVX начнутся в мае

20.04.2017 12:02 С мая 2017 станут доступны компоненты серии DigitalMedia NVX, новейших моделей, появившихся в ассортименте Crestron за последнее время. Компоненты из новой серии позволяют без запаздывания передавать видеосигнал высокого разрешения 4K60 4:4:4 через стандартный 1-гигабитный Ethernet. Это практически бесконечно расширяемое решение, простое в установке и требующее только наличия энкодеров/декодеров серии DM NVX. Последние оснащены встроенным USB 2.0 роутером, обеспечивают возможность коммутации аудио отдельно от видео, поддерживают HDCP 2.2. Использование стандарта 802.1X для сетевой аутентификации гарантирует однозначную авторизацию каждого устройства DM NVX; доступ к системе может получить только авторизованный администратор. Безопасный обмен данными между DM NVX и системой управления Crestron обеспечен протоколом Secure CIP. Система на базе DM NVX легко конфигурируется и управляется через Интернет. Вернуться к списку новостей