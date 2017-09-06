Домашняя техника Crystal Screens: бесшовные проекционные экраны с диагональю 130 дюймов

06.09.2017 09:12 Компания Crystal Screens представляет две новые модели бесшовных проекционных экранов для домашних кинозалов с диагональю 130 дюймов. Экран Reflect 2.5 имеет угол обзора 120° и коэффициент усиления 2,5. Характеристики второй модели, Reflect 3.0 – угол обзора 70°, коэффициент усиления 3,0. Рама шириной три дюйма обтянута бархатом; вся конструкция отличается простотой установки. Это особенно важно, учитывая, что экраны поставляются в разборном виде, что позволяет снизить затраты на доставку и уменьшить время изготовления. При производстве экранов применяется фирменная голографическая технология, которая обеспечивает равномерность изображения по всему спектру. Формат экранов – 2,4:1; в последнее время он приобретает всё большую популярность. Отсутствие соединительных швов у экранов такого размера – весьма значительное достижение. Компания-производитель утверждает, что новые экраны по качеству изображения не отличаются от моделей меньших размеров. Вернуться к списку новостей