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Crystal Screens: бесшовные проекционные экраны с диагональю 130 дюймов


06.09.2017 09:12

 

 

Компания Crystal Screens представляет две новые модели бесшовных проекционных экранов для домашних кинозалов с диагональю 130 дюймов. 

 

Экран Reflect 2.5 имеет угол обзора 120° и коэффициент усиления 2,5. Характеристики второй модели, Reflect 3.0 – угол обзора 70°, коэффициент усиления 3,0. Рама шириной три дюйма обтянута бархатом; вся конструкция отличается простотой установки. Это особенно важно, учитывая, что экраны поставляются в разборном виде, что позволяет снизить затраты на доставку и уменьшить время изготовления.

 

При производстве экранов применяется фирменная голографическая технология, которая обеспечивает равномерность изображения по всему спектру. Формат экранов – 2,4:1; в последнее время он приобретает всё большую популярность.

 

Отсутствие соединительных швов у экранов такого размера – весьма значительное достижение. Компания-производитель утверждает, что новые экраны по качеству изображения не отличаются от моделей меньших размеров.

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