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CTC Capital: дайте два!


21.11.2017 11:50

 

 

Российская компания заключила дистрибьюторское соглашение с двумя европейскими производителями аудиотехники, британским AVID и датским Audiovector.

 

AVID HIFI была создана в 1995 году; производственная база и отдел разработок компании до сих пор размещаются в небольшом английском городке Кимболтон. Под брендом AVID выпускается исключительно аналоговая аудиотехника: проигрыватели винила, фонокорректоры, интегральные, предварительные и оконечные усилители, а также акустика. Виниловые проигрыватели AVID – одни из немногих, где применяются доработанные асинхронные двигатели переменного тока с чрезвычайно высоким крутящим моментом, питаемые от прецизионных генераторов с избыточной мощностью. 

 

Среди фирменных разработок компании – оригинальная система устранения вибраций, которые возникают при трении иглы о пластинку, а также эффективные средства защиты от внешних механических помех.  

 

Audiovector – датская компания, специализирующаяся на производстве акустических систем. Главными требованиями к выпускаемым моделям громкоговорителей, принятыми в компании, являются линейная динамика, линейная фаза и минимальная компрессия. Колонки Audiovector комплектуются СЧ/НЧ динамиками, созданными инженерами компании и произведёнными компанией ScakSpeak. Для воспроизведения высоких частот используются динамики с мягким куполом и ленточные твитеры АМТ (излучатели Хейла). 

 

Модельный ряд Audiovector включает в себя три серии акустических систем: «базовую» линейку QR, более продвинутую технологически SR и High End серию с эталонным звучанием R11. Кроме того, в ассортименте бренда представлена активная акустика Active Discreet, сабвуферы и специальные низкопрофильные колонки для настенного размещения. Благодаря фирменной концепции IUC пользователи имеют возможность постоянно обновлять имеющиеся у них колонки путём замены динамиков и кроссовера. 

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