CTC Capital: дайте два!

21.11.2017 11:50 Российская компания заключила дистрибьюторское соглашение с двумя европейскими производителями аудиотехники, британским AVID и датским Audiovector. AVID HIFI была создана в 1995 году; производственная база и отдел разработок компании до сих пор размещаются в небольшом английском городке Кимболтон. Под брендом AVID выпускается исключительно аналоговая аудиотехника: проигрыватели винила, фонокорректоры, интегральные, предварительные и оконечные усилители, а также акустика. Виниловые проигрыватели AVID – одни из немногих, где применяются доработанные асинхронные двигатели переменного тока с чрезвычайно высоким крутящим моментом, питаемые от прецизионных генераторов с избыточной мощностью. Среди фирменных разработок компании – оригинальная система устранения вибраций, которые возникают при трении иглы о пластинку, а также эффективные средства защиты от внешних механических помех. Audiovector – датская компания, специализирующаяся на производстве акустических систем. Главными требованиями к выпускаемым моделям громкоговорителей, принятыми в компании, являются линейная динамика, линейная фаза и минимальная компрессия. Колонки Audiovector комплектуются СЧ/НЧ динамиками, созданными инженерами компании и произведёнными компанией ScakSpeak. Для воспроизведения высоких частот используются динамики с мягким куполом и ленточные твитеры АМТ (излучатели Хейла). Модельный ряд Audiovector включает в себя три серии акустических систем: «базовую» линейку QR, более продвинутую технологически SR и High End серию с эталонным звучанием R11. Кроме того, в ассортименте бренда представлена активная акустика Active Discreet, сабвуферы и специальные низкопрофильные колонки для настенного размещения. Благодаря фирменной концепции IUC пользователи имеют возможность постоянно обновлять имеющиеся у них колонки путём замены динамиков и кроссовера. Связанные новости: NEC PX1004UL – лазерный инсталляционный проектор - 22.03.2017 18:52 Что мы увидим на Integrated Systems Russia 2016 - 07.10.2016 12:00 Анонсированы новинки осенней версии Hi-Fi & High End Show 2015 - 02.10.2015 10:00 Вернуться к списку новостей