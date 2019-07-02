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CTC Capital – новый партнёр Digital Projection


02.07.2019 08:00

 

 

Российская дистрибьюторская компания CTC Capital заключила партнёрское соглашение с Digital Projection. CTC Capital будет поддерживать складской запас проекторов, сменных объективов и ламп, осуществлять продвижение продукции Digital Projection, оказывать поддержку дилерам.

 

Digital Projection — один из лидеров в производстве сверхмощных инсталляционных DLP-проекторов. Она первой внедрила DLP технологию и первой запустила в массовое производство проекторы с лазерным источником света. Компания является  единственным обладателем награды «Эмми» за выдающиеся достижения в области инженерных разработок.

 

В ассортименте Digital Projection, которая выпускает только лазерные проекторы – профессиональные одночиповые и трёхчиповые модели, созданные на основе технологий DLP, с разрешением до 8К и мощностью светового потока до 37 тысяч люмен, а также проекционные системы высокой мощности. Они применяются в основном в выставочных инсталляциях, в музеях, исследовательских центрах и пр., а также в домашних кинозалах.

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