02.07.2019 08:00

Российская дистрибьюторская компания CTC Capital заключила партнёрское соглашение с Digital Projection. CTC Capital будет поддерживать складской запас проекторов, сменных объективов и ламп, осуществлять продвижение продукции Digital Projection, оказывать поддержку дилерам.



Digital Projection — один из лидеров в производстве сверхмощных инсталляционных DLP-проекторов. Она первой внедрила DLP технологию и первой запустила в массовое производство проекторы с лазерным источником света. Компания является единственным обладателем награды «Эмми» за выдающиеся достижения в области инженерных разработок.



В ассортименте Digital Projection, которая выпускает только лазерные проекторы – профессиональные одночиповые и трёхчиповые модели, созданные на основе технологий DLP, с разрешением до 8К и мощностью светового потока до 37 тысяч люмен, а также проекционные системы высокой мощности. Они применяются в основном в выставочных инсталляциях, в музеях, исследовательских центрах и пр., а также в домашних кинозалах.