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Cверхтихий NEC P605UL


18.07.2019 10:30

 

 

Компания NEC выпустила функциональный лазерный проектор с исключительно низким уровнем шума. Проектор разработан для использования с экранами больших размеров и отлично подойдет для офисных инсталляций – залов для совещаний, учебных классов и аудиторий и пр.

 

P605UL – самый тихий проектор, выпускаемый под маркой NEC. Уровень шума в режиме «Эко» составляет всего 19 дБ – это тише, чем работа механических часов. Яркость новинки – 6000 ANSI люменов: проектор способен обеспечить идеальную видимость даже в ярко освещённых помещениях.

 

NEC P605UL не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации; этого удалось добиться благодаря герметичному оптическому механизму без фильтра. Менять лампы не нужно, срок службы лазерного источника света составляет 20 тысяч часов. В нормальном режиме проектор потребляет всего 357 Вт электроэнергии, обеспечивая низкие эксплуатационные расходы в течение всего срока службы. Он обрабатывает входной сигнал 4K при 30 Гц, имеет комплексные возможности подключения и разрешение WUXGA. Встроенная функция MultiPresenter позволяет проводить беспроводные презентации.

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