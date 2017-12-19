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D-Tools: iPad приложение Mobile Quote 2.0


19.12.2017 16:00

 

 

Компания D-Tools выпустила приложение Mobile Quote 2.0, предназначенное для работы с программой D-Tools System Integrator на iPad.

 

Использование приложения позволяет ещё при первой встрече с заказчиком сформулировать основные цели и задачи проекта и составить ценовое предложение, после чего все данные выгружаются в программу и становятся доступны всем специалистам, вовлечённым в работу над проектом. 

 

Mobile Quote 2.0 даёт инсталляторам максимальную гибкость при общении с заказчиком. Если требуется приблизительно оценить стоимость планируемых работ и необходимого оборудования, приложение «выгружает» цены из каталога D-Tools, при этом все модели могут быть отсортированы по ценовым категориям (дёшево, средняя цена, оборудование высшей категории). В том случае, когда требуется большая точность и речь заходит о выборе определённых аудио-видео компонентов, например, по цене или по внешнему виду, приложение в течение нескольких минут создаст шаблон проекта и сформирует ценовое предложение. При необходимости в базу данных можно легко загрузить важные замечания (например, предпочтения заказчика по отделке компонентов, особенностям того или иного помещения), фотографии, сделанные на камеру iPad, и пр.

 

Приложение можно скачать бесплатно, однако для доступа к полному функционалу требуется приобрести лицензию: 25 долларов США в месяц для каждого используемого устройства iPad.

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