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DALI Oberon – новая серия акустических систем


06.09.2018 08:00

 

 

Компания DALI начинает выпуск новой серии акустических систем для дома Oberon. Премьера линейки состоялась на выставке IFA 2018 в Берлине.

 

Цель, стоявшая перед конструкторами компании – сделать аудиофильское качество звука доступным широкой аудитории. Для этого при изготовлении динамиков начального уровня была применена запатентованная технология SMC, позволяющая существенно снизить нелинейные магнитные искажения. 

 

В новой серии шесть моделей громкоговорителей: напольные Oberon 7 с двумя семидюймовыми вуферами, Oberon 5 (два 5,25-дюймовых НЧ-динамика, 29-мм мягкокупольный твитер), настольные Oberon 3 и ультра-компактные Oberon 1, а также настенная модель Oberon On-Wall и акустическая система центрального канала Oberon Vokal. 

 

Колонки будут выпускаться в четырёх вариантах отделки корпуса: чёрный и тёмный орех, с грилями чёрного цвета; светлый дуб и белый – с серыми декоративными решётками.

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