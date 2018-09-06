DALI Oberon – новая серия акустических систем

06.09.2018 08:00 Компания DALI начинает выпуск новой серии акустических систем для дома Oberon. Премьера линейки состоялась на выставке IFA 2018 в Берлине. Цель, стоявшая перед конструкторами компании – сделать аудиофильское качество звука доступным широкой аудитории. Для этого при изготовлении динамиков начального уровня была применена запатентованная технология SMC, позволяющая существенно снизить нелинейные магнитные искажения. В новой серии шесть моделей громкоговорителей: напольные Oberon 7 с двумя семидюймовыми вуферами, Oberon 5 (два 5,25-дюймовых НЧ-динамика, 29-мм мягкокупольный твитер), настольные Oberon 3 и ультра-компактные Oberon 1, а также настенная модель Oberon On-Wall и акустическая система центрального канала Oberon Vokal. Колонки будут выпускаться в четырёх вариантах отделки корпуса: чёрный и тёмный орех, с грилями чёрного цвета; светлый дуб и белый – с серыми декоративными решётками. Связанные новости: DALI CALLISTO: новый уровень восприятия - 30.05.2017 12:56 DALI планирует использовать мультирум-платформу BluOS - 26.05.2017 12:44 DALI меняет дистрибьютора в России - 08.01.2017 12:00 Вернуться к списку новостей