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DALI Rubicon C: новый скандинавский стандарт


28.10.2019 06:00

 

 

Новейшая разработка датской компании DALI – активные акустические системы Rubicon C, полочные Rubicon 2C и напольные Rubicon 6C. Европейская премьера новинок состоялась на берегах Сены, в рамках парижской выставки Paris AudioVideo. Компактные корпуса колонок выполнены в лаконичном скандинавском стиле.

 

Эти беспроводные громкоговорители имеют все шансы стать новым стандартом в своём классе. Производитель заявляет, что инженерам компании удалось полностью устранить потери в качестве звучания, которые в той или иной степени присущи всем беспроводным акустическим системам. От базовых моделей предшествующего поколения новинки отличаются наличием LED-индикатора на фронтальной панели и расположенным на задней стенке корпуса усилителем.

 

В Rubicon C используются те же драйверы, что и в «старших» представителях серии, усовершенствованный усилитель от Callisto и беспроводной модуль DALI Sound Hub. Система легко  настраивается, управление – простое и удобное. Колонки будут выпускаться в трёх вариантах отделки: «орех», белый и чёрный. В России они появятся в продаже в ноябре 2019 года.

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