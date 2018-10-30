30.10.2018 08:00

Производитель из Дании компания DALI объявила о том, что прекращает выпуск акустических систем серии Zensor и снижает цены на все модели этой линейки, оставшиеся в наличии на складах самой компании и её дистрибьюторов.

Серия Zensor появилась в ассортименте DALI семь лет назад и пользовалась большой популярностью среди аудиолюбителей всего мира. Однако руководство компании приняло решение прекратить производство этих акустических систем. Исключение сделано только для одной модели – активных громкоговорителей Zenzor AX.