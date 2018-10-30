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DALI уполномочен заявить…


30.10.2018 08:00

 

 

Производитель из Дании компания DALI объявила о том, что прекращает выпуск акустических систем серии Zensor и снижает цены на все модели этой линейки, оставшиеся в наличии на складах самой компании и её дистрибьюторов.

 

Серия Zensor появилась в ассортименте DALI семь лет назад и пользовалась большой популярностью среди аудиолюбителей всего мира. Однако руководство компании приняло решение прекратить производство этих акустических систем. Исключение сделано только для одной модели – активных громкоговорителей Zenzor AX.

 

Колонки серии DALI Zensor хорошо проявляют себя в составе различных музыкальных систем и неоднократно доказали свою эффективность и в качестве стереопары, и как часть комплекта акустики для домашнего кинозала. Поклонники датского бренда имеют возможность приобрести громкоговорители Zensor по сниженной на 15% цене. Вынужденная акция будет проходить до тех пор, пока все товарные остатки не будут раскуплены. 

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