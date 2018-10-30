DALI уполномочен заявить…
Производитель из Дании компания DALI объявила о том, что прекращает выпуск акустических систем серии Zensor и снижает цены на все модели этой линейки, оставшиеся в наличии на складах самой компании и её дистрибьюторов.
Серия Zensor появилась в ассортименте DALI семь лет назад и пользовалась большой популярностью среди аудиолюбителей всего мира. Однако руководство компании приняло решение прекратить производство этих акустических систем. Исключение сделано только для одной модели – активных громкоговорителей Zenzor AX.
Колонки серии DALI Zensor хорошо проявляют себя в составе различных музыкальных систем и неоднократно доказали свою эффективность и в качестве стереопары, и как часть комплекта акустики для домашнего кинозала. Поклонники датского бренда имеют возможность приобрести громкоговорители Zensor по сниженной на 15% цене. Вынужденная акция будет проходить до тех пор, пока все товарные остатки не будут раскуплены.
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