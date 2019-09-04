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Dana Innovations объявила о ребрендинге


04.09.2019 13:35

 

 

Компания Dana Innovations, которой принадлежат торговые марки Sonance, iPort и Trufig, объявила о начале масштабного ребрендинга. Маркетологи компании сочли необходимым скорректировать позиционирование входящих в альянс брендов и более эффективно донести до потребителей, что они собой представляют.

 

Ещё одной причиной стал размытый образ компании: с появлением в её портфеле продукции iPort и Trufig многие перестали понимать, как все эти бренды, обладающие собственной рыночной идентичностью, связаны между собой. В этой связи руководство приняло решение изменить название самой компании, чтобы поднять на новую высоту Sonance, бренд, благодаря которому и возникла Dana Innovations. Хорошо знакомый инсталляторам iPort превратится в iPort от Sonance, а продукция Trufig войдёт в ассортимент Sonance. Таким образом, вместо четырёх торговых марок останется всего две.

 

Команда, работающая над ребрендингом, сформулировала три основных атрибута обновлённого бренда Sonance: «Сконструировано, чтобы стать невидимым» (Designed to Disappear), «Наша команда – это ваша команда» (Our Team is Your Team), «Наследие инноваций» (A Heritage of Innovation). Они напоминают о базовой концепции Sonance (технологии должны «растворяться» в окружающем пространстве, не перетягивая на себя внимание), подчёркивают отношение к клиентам (компания гордится своей поддержкой дилеров и заказчиков, регулярно проводя семинары и обзорные туры и предлагая интеграторам бесплатные услуги по проектированию систем) и свидетельствуют о высокой технологичности выпускаемой продукции. Наконец, у Sonance появился новый слоган, Beyond Sound (дословно «Больше чем звук»), в котором, по мнению его создателей, также отражена новая философия бренда. Напомним, что с момента основания компании в 1983 году Sonance уже прошёл через несколько ребрендингов, самый масштабный из которых случился в 2006 году: тогда владельцы компании решили отойти от имиджа компании как производителя акустических систем и подчеркнуть «архитектурность» выпускаемых громкоговорителей.

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