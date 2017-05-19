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dARTS Theater: новый бренд акустических систем для домашнего кинотеатра


19.05.2017 12:00

 

 

Линейка акустических систем для домашнего кинотеатра dARTS (Digital Audio Reference Theatre System), ранее выпускавшихся под торговой маркой Phase Technology, теперь будет позиционироваться как отдельный бренд dARTS Theater. У него появится собственный логотип, вебсайт, маркетинговая стратегия, будут созданы отдельные каналы сбыта.

 

dARTS Theater  - это напольные, полочные и встраиваемые акустические системы, используя которые, можно «построить» домашний кинотеатр конфигурации 7.4.4 Dolby Atmos, DTS:X или Auro-3D.

 

Серия dARTS недавно было полностью обновлена. По мнению производителей, это потребовало пересмотреть политику продаж и продвижения продукции dARTS, которая, помимо акустических систем, включает «умный» усилитель, осуществляющий калибровку колонок при помощи программного продукта Audyssey MultEQ. Система акустической коррекции подстраивает громкоговорители под особенности помещения таким образом, что достигается «референсный» уровень звучания. 

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