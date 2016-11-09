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Датско-российское партнёрство в России


09.11.2016 12:00

 

 

M&K Sound — известный производитель высококачественных акустических систем и сабвуферов из Дании приобрел нового «друга» на просторах бескрайней России. Компания активно работающая в сегменте домашнего и профессионального аудио (её многочисленные продукты сертифицированы по стандартам THX Ultra2, THX, THX Select2) сделала официальным дистрибьютором компанию Alef Hi-Fi, входящую в группу компаний DIGIS.

Акустика M&K Sound — это одни из лучших многоканальных систем для домашнего кинотеатра, профессиональной работы в студийных условиях и, конечно, для прослушивания музыки. Ведущие продюсеры, инженеры и звукорежиссёры используют аппаратуру M&K Sound, чтобы получить идеальный звук — детальный, чёткий, без малейших искажений. Многие гиганты шоу-бизнеса, такие как DTS, Dolby, THX Lucasfilm, Sony Pictures и Disney использют M&K Sound.

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