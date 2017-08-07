Домашняя техника Davis Acoustics - новый бренд в портфолио En-Trade Distribution

07.08.2017 10:30 Российская дистрибьюция продукции французского бренда Davis Acoustics перешла «под крыло» En-Trade Distribution, пополнив портфолио компании высококлассным ассортиментом акустических систем. «Семейное» предприятие Davis Acoustics, основанное в 1986 году инженером Мишелем Визаном и его женой, выпускает громкоговорители класса Hi-Fi и High End, в том числе и для использования в составе систем домашнего кинотеатра. Многие разработки, применяемые при создании колонок Davis Acoustics - фирменные «ноу-хау», например, специальные покрытия на основе углерода для недорогих бумажных диффузоров. Собственные оригинальные технологии используются и в производстве кевларовых диффузоров - самых перспективных, но и самых трудных в реализации на сегодняшний день. Благодаря техническим усовершенствованиям акустические системы Davis Acoustics имеют живое, чистое и прозрачное звучание вне зависимости от жанра музыки, с глубокими и выразительными, но не преувеличенными басами. Именно такой звук инженеры компании считают наиболее естественным и приближенным к реальности. Судя по многочисленным положительным оценкам, эксперты с ними согласны. Связанные новости: Davis Acoustics обновляет модельный ряд - 16.11.2011 17:00 Вернуться к списку новостей