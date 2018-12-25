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Даже Кевину МакКаллистеру может понадобиться помощь


25.12.2018 12:30

 

 

Спустя почти три десятилетия Маколей Калкин вернулся к своей роли Кевина МакКаллистера, впервые сыгранной им в рождественской комедии «Один дома». Американского актёра пригласили сняться в рекламном фильме компании Google. 

 

По сюжету, в праздничный вечер родители Кевина опять уезжают из дома, но теперь он не будет коротать время в одиночестве – ведь у него есть Google Home Hub... Главный герой задает вопрос: «Эй, Гугл, что там в моём календаре на сегодня?». Узнав от голосового помощника, что дом в полном его распоряжении, Кевин начинает действовать…

 

В ролике воссозданы сцены из оригинальной комедии, но на этот раз – с участием виртуального ассистента Google. В кадре несколько раз появляется смарт-колонка Google Home Mini; герой общается с доставщиком пиццы, используя для этого планшет, на который передаётся «живое» изображение с видеокамеры, установленной перед входной дверью… Получив команду «начать операцию “Кевин”», Google запирает входную дверь, включает камин и производит ряд других действий, которые должны защитить дом от злоумышленников.

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