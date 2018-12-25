25.12.2018 12:30

Спустя почти три десятилетия Маколей Калкин вернулся к своей роли Кевина МакКаллистера, впервые сыгранной им в рождественской комедии «Один дома». Американского актёра пригласили сняться в рекламном фильме компании Google.

По сюжету, в праздничный вечер родители Кевина опять уезжают из дома, но теперь он не будет коротать время в одиночестве – ведь у него есть Google Home Hub... Главный герой задает вопрос: «Эй, Гугл, что там в моём календаре на сегодня?». Узнав от голосового помощника, что дом в полном его распоряжении, Кевин начинает действовать…