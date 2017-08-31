31.08.2017 11:27

Компания Creative Technology анонсировала свою первую Wi-Fi колонку Creative Omni с поддержкой функции Multi-Room. Несколько устройств Creative Omni можно расположить в разных комнатах дома и слушать музыку по Wi-Fi.

Bluetooth-громкоговоритель поддерживает множество популярных потоковых сервисов, таких, как Spotify Connect. Сервис iHeartRadio, также поддерживаемый Creative Omni, даёт доступ к бесплатным радиостанциям. Приложение Sound Blaster Interconnect позволяет управлять воспроизведением музыки на одной или нескольких колонках Creative Omni.

Колонка оснащена парой неодимовых 1,5-дюймовых динамиков и двумя пассивными басовыми радиаторами. Они обеспечивают полноценное мощное звучание при компактном размере устройства. Корпус белого или чёрного цвета защищён от попадания влаги (коэффициент защиты IPX4). Creative Omni можно размещать двумя способами: вертикально для более сфокусированного звучания или горизонтально для более широкой звуковой сцены.