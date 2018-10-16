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Дэвид Линч разрисовал колонки для Bang & Olufsen


16.10.2018 08:00

 

 

Компания Bang & Olufsen наняла... режиссёра Дэвида Линча, который «по совместительству» является ещё и художником. 

 

Именно в таком качестве Линча и пригласил работать датский бренд. B&O выпустил лимитированную серию громкоговорителей, за декор которой «отвечал» создатель культового сериала «Твин Пикс». Для украшения акустических систем были использованы избранные работы Линча из серий рисунков 70-х годов, а также литографии 2007 года.

 

Авторская коллекция громкоговорителей представлена во временном шоуруме Bang & Olufsen, который открылся в фирменном салоне дизайнерских аксессуаров Музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке. Выбор был обусловлен тем, что музей и Дэвида Линча связывают давние партнёрские отношения, а некоторые модели из ассортимента B&O являются частью экспозиции MoMA. В коллекцию вошли колонка Beoplay A9 – выпущено всего пять экземпляров – и настенная беспроводная аудио система Beosound Shape, которая была изготовлена в единственном экземпляре. Увидеть результат сотрудничества производителя акустических систем и художника можно с 10 октября по 11 ноября. 

 

В серии также представлены колонка Beoplay M5 и портативный громкоговоритель Beoplay P2. Они выпущены не столь ограниченным тиражом, поэтому приобрести их не составит труда. Купить устройства во всех фирменных салонах MoMA Design Stores в Нью-Йорке и Токио, а также в интернет-магазинах Bang & Olufsen и MoMA.

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