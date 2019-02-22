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«Делайте ваши ставки, господа…»


22.02.2019 13:10

 

 

Исследовательская фирма Strategy Analytics опубликовала данные, согласно которым Amazon по-прежнему лидирует на рынке смарт-колонок, продавая их больше, чем кто-либо другой. Интересно другое: Google вплотную приблизился к своему главному конкуренту, его доля рынка в четвертом квартале лишь на 5,5% меньше аналогичного показателя Amazon.

 

Всего за указанный период было продано 38,5 миллиона устройств – это на 95% (!) больше, чем в третьем квартале (22,6 млн); всего же за прошлый год количество проданных «умных» колонок составило 86,2 миллиона единиц. Показатели Amazon: 13,7 млн Amazon Echo (35,5% рынка) в 4-ом квартале против 7,2 млн (31,8%) в 3-ем; итого прирост составил 91%. Успехи Google ещё более впечатляющи: 5,2 млн проданных устройств Google Home (22,8%) в третьем квартале, 11,5 млн (30%) в четвёртом; рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 123%.

 

В первую пятёрку также вошли Alibaba (2,8 млн / 7,3%), Baidu (2,2 млн / 5,7%) и Xioaomi (1,8 млн / 4,6%). Apple, занявшая в гонке лидеров 6-е место, продала в последнем квартале прошлого года лишь 1,6 миллиона устройств. Это серьёзный прирост (45%) по сравнению с предыдущим кварталом, однако фактически её  доля на рынке сократилась с 4,9% до 4,1%.

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