25.01.2018 14:20

Новый флагманский 13-канальный AV-усилитель Denon AVC-X8500H обеспечивает поддержку всех трёх форматов 3D-аудио: Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D. Максимальная конфигурация – 7.2.6 без использования внешнего усиления. «На борту»: беспроводная технология HEOS для интеграции в домашнюю мультирум-систему, поддержка потокового воспроизведения аудио через AirPlay и автоматическая система коррекции Audyssey MultEQ XT32.

Усилители собираются вручную в Японии. В конструкции используются изготовленные на заказ высокотоковые транзисторы DHCT (Denon High Current Transistors) мощностью 150 Вт на канал (8 Ом). Благодаря этому можно получить мощный звук с любым набором акустики, вплоть до конфигурации Auro 13.1, включающей 5 верхних каналов второго уровня и центральный канал третьего уровня.

Беспроводные источники подключаются через Wi-Fi и Bluetooth. Усилитель поддерживает воспроизведение файлов высокого разрешения в формате DSD, FLAC, ALAC и WAV.

Управление AVC-X8500H возможно по IP, поддерживается сертификат Control4 SDDP. Для прямого подключения к системе домашней автоматизации используется порт RS-232C; ИК-пульт дистанционного управления обеспечивает совместимость с другими компонентами системы.

Новинка полностью совместима с последними стандартами HDMI и HDCP 2.2 на всех восьми входах HDMI и трёх выходах HDMI. Ресивер поддерживает видео 4K Ultra HD 60Hz, цветовое разрешение 4: 4: 4, High Dynamic Range (HDR), видео и BT.2020 с разрешением 21: 9, а также устаревшие видео-форматы (масштабируя стандартный аналоговый и цифровой видеосигнал до разрешения 4K Ultra HD). В 2018 году планируется апгрейд, который добавит аппаратную и программную поддержку спецификации HDMI 2.1 для воспроизведения видео в формате 8K/60Гц.