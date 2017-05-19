Denon: 7.2-канальные AV-ресиверы AVR-X2400H и AVR-X1400H

19.05.2017 10:00 Компания Denon анонсировала выпуск двух новых моделей в X-серии многоканальных аудио-видео ресиверов: AVR-X2400H и AVR-X1400H. Обе модели поддерживают фирменную беспроводную мультриум-технологию Denon HEOS. Модель AVR-X2400H оснащена системой автокалибровки Audyssey MultEQ (с поддержкой приложения Editor App). Семь дискретных усилителей обеспечивают выходную мощность 95 Вт на канал (8 Ом) с АЧХ 20 Гц - 20 кГц. Ресивер декодирует два самых популярных 3D аудио формата: Dolby Atmos и DTS:X.Возможная конфигурация многоканальной аудио системы – от 2.0.2 до 5.2.2 или традиционная 7.2. Ресивер имеет восемь HDMI входов (с HDCP 2.2), в том числе один на передней панели аппарата, совместимые со всеми новейшими видео форматами, включая HDR10, Dolby Vision и HLG (Hybrid Log Gamma, через обновление ПО). AVR-X2400H поддерживает технологии Bluetooth и Apple AirPlay и декодирует аудио высокого разрешения: PCM, FLAC, ALAC и даже DSD (до 5.6 МГц). Для интеграции с домашними системами автоматизации имеется порт RS-232 и ИК. Модель AVR-X1400H – несколько дешевле, а потому обладает более скромными возможностями, не исключающими, однако, Audyssey MultEQ и поддержки HEOS. Мощность ресивера – 80 Вт/канал; он может работать с акустическими системами в конфигурации до 5.2.2 (Atmos и DTS:X). Шесть HDMI входов (один – спереди) позволяют работать с новейшими видео форматами, однако этот ресивер не поддерживает 4K-апскейлинг и не имеет управляющих портов RS-232 и ИК. Настройка и подключение ресиверов осуществляется с помощью фирменного мастера настройки Denon Setup Assistant. Имеющийся режим ECO позволяет вдвое уменьшить энергопотребление при низкой громкости, обеспечивая полную мощность на громких звуковых сценах. Связанные новости: Denon AVR-S: новая серия недорогих аудио-видео ресиверов - 29.03.2017 13:28 Denon: беспроводной мультирум-ресивер AVR HEOS - 05.03.2017 10:00 Sound United приобрела D+M Group - 01.03.2017 17:11 Denon: новая аудио система с поддержкой High Resolution Audio - 20.02.2017 10:59 Вернуться к списку новостей