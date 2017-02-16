16.02.2017 11:30

Новинка от Denon – беспроводные наушники с уникальной технологией крепления Denon Earhook, гарантирующей идеальную посадку. Пенные насадки Comply Foam с эффектом памяти не пропускают внешний шум, а специальное покрытие SweatGuard дольше поддерживает их чистоту.

Связь с телефоном или аудиоплеером обеспечивается по Bluetooth, поэтому наушниками AH-C160W особенно удобно пользоваться. Благодаря мощному сигналу и технологии Clear Voice Capture телефонные звонки можно принимать даже на шумной улице. Электронная «начинка» наушников хорошо защищена от влаги, а система голосовых сообщений значительно упрощает настройку. Цвет наушников: чёрный, синий или белый.