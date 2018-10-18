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Denon AVC-X6500H: Apple AirPlay 2, Siri и Amazon Alexa


18.10.2018 16:00

 

 

AVC-X6500H – новый премиальный 11.2-канальный AV-ресивер мощностью 205 Вт на канал с поддержкой самых современных технологий декодирования и потоковой передачи звука и голосовым управлением (поддерживаются голосовые ассистенты Siri и Amazon Alexa).

 

Встроенная мультирум-технология HEOS обеспечивает доступ к интернет-радиостанциям и музыкальным сервисам Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Prime Music и др. Сам усилитель также может использоваться как часть мультирум-системы HEOS.

 

Ресивер поддерживает все форматы окружающего звучания: Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X и Auro-3D. Он воспроизводит видео в формате 4К и поддерживает технологии улучшения изображения Dolby Vision, HDR (High Dynamic Range) и HLG (Hybrid Log-Gamma ). Благодаря eARC (улучшенному каналу возврата звука) в качестве источника звука можно использовать SmartTV, «дополняя» телевизионные программы и шоу великолепным многоканальным звуком.

 

Устройство оснащено восемью входами HDMI (включая один на передней панели) и тремя HDMI-выходами (2 основных + зона 2). Система автоматической калибровки Audyssey MultEQ XT32 оптимизирует звук с учетом акустических особенностей помещения. Для более точной настройки всей системы и запоминания настроек можно использовать профессиональное приложение Audyssey MultiEQ. 

 

С одной из следующих прошивок в ресивер будет добавлена новейшая технология IMAX Enhanced. Режим IMAX позволяет получить именно такое изображение и звук, какими их задумали режиссер и оператор фильма.

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