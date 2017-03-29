29.03.2017 13:28

Компания Denon сделала ещё один шаг в направлении снижения стоимости оборудования для домашних кинозалов и систем домашних кинотеатров. В новой линейке S аудио-видео ресиверов – три модели: AVR-S530BT, AVR-S730H и AVR-S930H. Новинки появятся в продаже на американском рынке уже в апреле.

Denon AVR-S530BT – самый дешёвый из новых ресиверов; его розничная цена в США составит $279. 5.2-канальный AV-ресивер оснащён пятью HDMI-входами, поддерживает протокол HDCP 2.2 для 4K Ultra HD контента и стандарт передачи цветового разрешения видео 4:4:4 Pure Color, обеспечивает беспроводной стриминг данных (Bluetooth), воспроизводит аудио материал, записанный в форматах MP3, WMA, FLAC и MPEG-4/AAC.

7.2-канальный AVR-S730H будет стоить на 200$ дороже. В эту сумму «входят» фирменная беспроводная мультирум-технология HEOS, поддержка Dolby Atmos и DTS:X, семь HDMI-входов с поддержкой HDCP 2.2, встроенный Wi-Fi и возможность управления по Ethernet. Максимальная мощность - 165 Вт/канал (что на 25 Вт больше, чем у AVR-S530BT).