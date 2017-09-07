Denon AVR-X3400H: AV-ресивер нового поколения

07.09.2017 11:45 В начале сентября в России появится в продаже AV-ресивер 5-го поколения Denon AVR-X3400H. Новинка – «старшая» модель среди семиканальных ресиверов в новой линейке Denon. Помимо высокой мощности и поддержки всех новейших форматов аудио и видео, включая Dolby Atmos и DTS:X, 4K Ultra HD с HDR (High Dynamic Range) и Dolby Vision, новый ресивер Denon отличается обновлённой программой калибровки и настройки звука Audyssey MultEQ XT32, а также может использоваться с профессиональной программой Audyssey MultEQ Editor для ещё более точной настройки всей системы. AVR-X3400H со встроенной беспроводной технологией HEOS имеет расширенные сетевые возможности; его можно объединять с другими продуктами HEOS для создания мультирум-системы в нескольких комнатах, а также использовать для управления ресивером смартфон или планшет с установленной бесплатной программой управления HEOS. У нового ресивера Denon имеется три HDMI-выхода, позволяющих выводить видео на вторую зону через HDMI и подключать два экрана (например, телевизор и проектор) в основной зоне. Восемь входов HDMI, в том числе один на передней панели, поддерживают передачу видео в формате Full 4K Ultra HD и новые форматы видео высокой чёткости –HDCP 2.2, HDR (High Dynamic Range), BT.2020, Wide Color Gamut и 4:4:4 Pure Color. Это позволяет подключать к ресиверу новейшие игровые консоли, проигрыватели Blu-ray и телевизионные приставки. Новинка также поддерживает форматы потоковой передачи данных Dolby Vision и HLG (Hybrid Log Gamma), используемые в телевидении высокой чёткости. Новейший формат обратного аудио-канала eARC (Enhanced Audio Return Channel) позволяет ресиверу воспроизводить объектно-ориентированное аудио в форматах Dolby Atmos и DTS: X, используя в качестве источника звука Smart TV, подключённый через HDMI. Помимо беспроводного канала Bluetooth, позволяющего воспроизводить музыку напрямую с портативных устройств, ресивер имеет возможность высокоскоростного подключения к сети через Ethernet и Wi-Fi. Для воспроизведения музыки можно использовать Apple AirPlay, сетевые устройства хранения данных (NAS), интернет-радио и широкий спектр потоковых сервисов, включая Deezer, Spotify и Tidal. Поддерживаются звуковые файлы высокого разрешения в форматах FLAC, ALAC и DSD (до 5.6MHz). Связанные новости: Denon D-M41: легендарная М-серия теперь с Bluetooth - 15.06.2017 15:45 Denon AVR-X540BT: новый стандарт ресивера начального уровня - 07.06.2017 15:31 Denon: 7.2-канальные AV-ресиверы AVR-X2400H и AVR-X1400H - 19.05.2017 10:00 Denon AVR-S: новая серия недорогих аудио-видео ресиверов - 29.03.2017 13:28 Denon: беспроводной мультирум-ресивер AVR HEOS - 05.03.2017 10:00 Вернуться к списку новостей