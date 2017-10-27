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Denon AVR-X6400H и AVR-X4400H: улучшенный звук и Auro-3D


27.10.2017 13:40

 

 

Denon выпустил два новых AV-ресивера с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D. Новинки имеют встроенную беспроводную мультирум-технологию HEOS и удобное управление через мобильное приложение и оснащены системой настройки звука Audyssey MultEQ XT32.

 

11-канальный блок усилителя мощности в ресивере AVR-X6400H включает в себя отдельные платы усилителей для каждого канала и более мощный силовой трансформатор. Каждый канал усиления обеспечивает мощность до 205 Вт и позволяет настроить конфигурацию 7.1.4 без использования дополнительных усилителей. Также возможно 5.1-канальное усиление по схеме bi-amping для всех каналов.

 

AVR-X4400H – это 9.2-канальный ресивер с мощностью до 200 Вт на канал. Он позволяет создавать домашние кинотеатры с конфигурацией акустики 5.1.4 или 7.1.2 без использования отдельных усилителей, и до 7.1.4 с дополнительным двухканальным усилителем.

 

Обе модели оснащены многоканальным аудио процессором AL32 и системой D.D.S.C.-HD32 (Dynamic Discrete Surround Circuit) для максимально высокого разрешения звука в каждом канале и новым 32-разрядным ЦАП AKM AK4458VN с высоким динамическим диапазоном. В схеме усиления AVR-X6400H используются изготовленные на заказ мощные высокотоковые транзисторы. Ресиверы поддерживают все форматы аудио высокого разрешения: FLAC, ALAC и DSD (5.6MHz), а для воспроизведения музыки с мобильных устройств предусмотрена поддержка AirPlay и Bluetooth. Благодаря интеграции с технологией HEOS, новые AV-ресиверы Denon обеспечивают мгновенный доступ к интернет-радио и потоковым сервисам: Deezer, Spotify, Tidal, SoundCloud и др. 

 

Восемь входов HDMI, в том числе один на передней панели, передают видео в форматах Full 4K Ultra HD, HDCP 2.2, HDR (High Dynamic Range), BT.2020, Wide Color Gamut и 4:4:4 Pure Color. Поддерживаются новые форматы телевизионных сигналов высокого разрешения Dolby Vision и HLG (Hybrid Log Gamma); усовершенствованный видеопроцессор позволяет масштабировать видео с более низким разрешением до формата 4K. Обе модели имеют три выхода HDMI, что позволяет передавать аудио и видео во вторую зону через HDMI, сохраняя при этом поддержку двух мониторов (например, телевизора и проектора) в главной комнате.

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