Denon AVR-X6400H и AVR-X4400H: улучшенный звук и Auro-3D

27.10.2017 13:40 Denon выпустил два новых AV-ресивера с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X и Auro-3D. Новинки имеют встроенную беспроводную мультирум-технологию HEOS и удобное управление через мобильное приложение и оснащены системой настройки звука Audyssey MultEQ XT32. 11-канальный блок усилителя мощности в ресивере AVR-X6400H включает в себя отдельные платы усилителей для каждого канала и более мощный силовой трансформатор. Каждый канал усиления обеспечивает мощность до 205 Вт и позволяет настроить конфигурацию 7.1.4 без использования дополнительных усилителей. Также возможно 5.1-канальное усиление по схеме bi-amping для всех каналов. AVR-X4400H – это 9.2-канальный ресивер с мощностью до 200 Вт на канал. Он позволяет создавать домашние кинотеатры с конфигурацией акустики 5.1.4 или 7.1.2 без использования отдельных усилителей, и до 7.1.4 с дополнительным двухканальным усилителем. Обе модели оснащены многоканальным аудио процессором AL32 и системой D.D.S.C.-HD32 (Dynamic Discrete Surround Circuit) для максимально высокого разрешения звука в каждом канале и новым 32-разрядным ЦАП AKM AK4458VN с высоким динамическим диапазоном. В схеме усиления AVR-X6400H используются изготовленные на заказ мощные высокотоковые транзисторы. Ресиверы поддерживают все форматы аудио высокого разрешения: FLAC, ALAC и DSD (5.6MHz), а для воспроизведения музыки с мобильных устройств предусмотрена поддержка AirPlay и Bluetooth. Благодаря интеграции с технологией HEOS, новые AV-ресиверы Denon обеспечивают мгновенный доступ к интернет-радио и потоковым сервисам: Deezer, Spotify, Tidal, SoundCloud и др. Восемь входов HDMI, в том числе один на передней панели, передают видео в форматах Full 4K Ultra HD, HDCP 2.2, HDR (High Dynamic Range), BT.2020, Wide Color Gamut и 4:4:4 Pure Color. Поддерживаются новые форматы телевизионных сигналов высокого разрешения Dolby Vision и HLG (Hybrid Log Gamma); усовершенствованный видеопроцессор позволяет масштабировать видео с более низким разрешением до формата 4K. Обе модели имеют три выхода HDMI, что позволяет передавать аудио и видео во вторую зону через HDMI, сохраняя при этом поддержку двух мониторов (например, телевизора и проектора) в главной комнате. Связанные новости: Denon Design: два новых усилителя и CD-плеер - 12.09.2017 11:54 Denon AVR-X3400H: AV-ресивер нового поколения - 07.09.2017 11:45 Denon D-M41: легендарная М-серия теперь с Bluetooth - 15.06.2017 15:45 Denon AVR-X540BT: новый стандарт ресивера начального уровня - 07.06.2017 15:31 Denon: 7.2-канальные AV-ресиверы AVR-X2400H и AVR-X1400H - 19.05.2017 10:00 Вернуться к списку новостей