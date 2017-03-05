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Denon: беспроводной мультирум-ресивер AVR HEOS


05.03.2017 10:00

 

 

В модельном ряду мультирум-устройств Denon появилась новинка – ресивер AVR HEOS. Стильная «внешность» ресивера не должна вводить в заблуждение: внутри изящного корпуса установлены мощные усилители (до 100 Ватт на канал). Четыре HDMI-порта позволяют подключать ресивер к телевизорам, поддерживающим стандарт 4K UltraHD, и Blu-ray плеерам, а беспроводная технология HEOS Мультирум обеспечивает доступ к многочисленным ресурсам потоковой передачи музыки.

 

Для управления ресивером можно использовать пульт ТВ. За быстроту подключения и настройки «отвечает» интуитивно понятный интерфейс, позволяющий без каких-либо затруднений интегрировать ресивер в домашнюю аудио-видео систему. В любое время система может быть расширена: для этого нужно подключить дополнительные беспроводные колонки HEOS.

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