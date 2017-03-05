Denon: беспроводной мультирум-ресивер AVR HEOS

05.03.2017 10:00 В модельном ряду мультирум-устройств Denon появилась новинка – ресивер AVR HEOS. Стильная «внешность» ресивера не должна вводить в заблуждение: внутри изящного корпуса установлены мощные усилители (до 100 Ватт на канал). Четыре HDMI-порта позволяют подключать ресивер к телевизорам, поддерживающим стандарт 4K UltraHD, и Blu-ray плеерам, а беспроводная технология HEOS Мультирум обеспечивает доступ к многочисленным ресурсам потоковой передачи музыки. Для управления ресивером можно использовать пульт ТВ. За быстроту подключения и настройки «отвечает» интуитивно понятный интерфейс, позволяющий без каких-либо затруднений интегрировать ресивер в домашнюю аудио-видео систему. В любое время система может быть расширена: для этого нужно подключить дополнительные беспроводные колонки HEOS. Связанные новости: Необычные модели в линейке Denon Heos - 29.04.2015 10:00 Аудиосистема Denon HEOS: без проводов к мультируму - 04.11.2014 12:00 Беспроводная аудиосистема HEOS компании Denon - 02.07.2014 10:00 Вернуться к списку новостей