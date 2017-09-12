12.09.2017 11:54

Три новые модели появились в серии аудио компонентов Design, выпускаемой компанией Denon: усилители PMA-60 и PMA-30, а также CD-проигрыватель DCD-100, предназначенный для использования с популярным сетевым ресивером DRA-100 из этой же серии.

Цифровой интегральный усилитель PMA-60 с мощностью до 50 Вт на канал с технологией Qualcomm DDFA обеспечивает высокую точность воспроизведения аудио, сохраняя все преимущества усилителей класса D. Для подключения к ПК или нотубуку он комплектуется высококачественным ЦАПом с разъёмом USB-B; ЦАП поддерживает частоты семплирования до 32-бит/192кГц и обеспечивает широкий динамический диапазон, а также чрезвычайно низкий уровень шума и искажений.

PMA-60 может воспроизводить потоковую музыку из Интернета благодаря поддержке новейших стандартов беспроводной связи Bluetooth с aptX и NFC. Имеется также усилитель для наушников с регулировкой импеданса; разъём стандарта 6.3 мм совместим как с домашними, так и с профессиональными студийными наушниками.

Выходная мощность модели PMA-30 2x40 Вт; USB-ЦАП отсутствует, но есть выход для сабвуфера и пульт ДУ в комплекте. Как и PMA-60, «младший» усилитель можно ставить вертикально – изображение на OLED-дисплее изменится автоматически.