Denon Design: два новых усилителя и CD-плеер
Три новые модели появились в серии аудио компонентов Design, выпускаемой компанией Denon: усилители PMA-60 и PMA-30, а также CD-проигрыватель DCD-100, предназначенный для использования с популярным сетевым ресивером DRA-100 из этой же серии.
Цифровой интегральный усилитель PMA-60 с мощностью до 50 Вт на канал с технологией Qualcomm DDFA обеспечивает высокую точность воспроизведения аудио, сохраняя все преимущества усилителей класса D. Для подключения к ПК или нотубуку он комплектуется высококачественным ЦАПом с разъёмом USB-B; ЦАП поддерживает частоты семплирования до 32-бит/192кГц и обеспечивает широкий динамический диапазон, а также чрезвычайно низкий уровень шума и искажений.
PMA-60 может воспроизводить потоковую музыку из Интернета благодаря поддержке новейших стандартов беспроводной связи Bluetooth с aptX и NFC. Имеется также усилитель для наушников с регулировкой импеданса; разъём стандарта 6.3 мм совместим как с домашними, так и с профессиональными студийными наушниками.
Выходная мощность модели PMA-30 2x40 Вт; USB-ЦАП отсутствует, но есть выход для сабвуфера и пульт ДУ в комплекте. Как и PMA-60, «младший» усилитель можно ставить вертикально – изображение на OLED-дисплее изменится автоматически.
Проигрыватель CD-дисков Denon DCD-100 воспроизводит файлы MP3 и WMА, имеет коаксиальный цифровой и аналоговый выходы для подключения к усилителю. Им можно управлять с помощью смартфона и приложения Design Series.
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