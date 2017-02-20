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Denon: новая аудио система с поддержкой High Resolution Audio


20.02.2017 10:59

 

 

Новая аудио система с поддержкой Super Audio CD и DSD от Denon состоит из усилителя PMA-1600NE и проигрывателя DCD-1600NE. Компоненты появятся в продаже к концу февраля 2017 года.

 

Интегрированный усилитель PMA-1600NE оснащён встроенным портом USB и ЦАПом и воспроизводит музыкальные файлы в формате высокого разрешения, вплоть до 384 кГц/32 бит, и в формате DSD (до 11.2MHz).  Для лучшего воспроизведения звука с аналоговых входов имеется режим Analog Mode, устраняющий вероятность возникновения наводок в аналоговой секции усилителя. Наличие фонокорректора, поддерживающего картриджи ММ и МС, гарантирует отсутствие звуковых искажений. 

 

Вторая новинка от Denon – CD-проигрыватель DCD-1600NE. Он также воспроизводит диски Super Audio, а также аудиозаписи в формате PCM192/24 и DSD5.6, записанные на DVD-R /RW. Механизм S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) позволил создать конструкцию привода, чрезвычайно устойчивую к вибрациям, и обеспечить исключительно высокую точность чтения информации с диска.

Новые модели выпускаются в двух цветах, серебристом и чёрном.

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