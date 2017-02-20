Denon: новая аудио система с поддержкой High Resolution Audio

20.02.2017 10:59 Новая аудио система с поддержкой Super Audio CD и DSD от Denon состоит из усилителя PMA-1600NE и проигрывателя DCD-1600NE. Компоненты появятся в продаже к концу февраля 2017 года. Интегрированный усилитель PMA-1600NE оснащён встроенным портом USB и ЦАПом и воспроизводит музыкальные файлы в формате высокого разрешения, вплоть до 384 кГц/32 бит, и в формате DSD (до 11.2MHz). Для лучшего воспроизведения звука с аналоговых входов имеется режим Analog Mode, устраняющий вероятность возникновения наводок в аналоговой секции усилителя. Наличие фонокорректора, поддерживающего картриджи ММ и МС, гарантирует отсутствие звуковых искажений. Вторая новинка от Denon – CD-проигрыватель DCD-1600NE. Он также воспроизводит диски Super Audio, а также аудиозаписи в формате PCM192/24 и DSD5.6, записанные на DVD-R /RW. Механизм S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) позволил создать конструкцию привода, чрезвычайно устойчивую к вибрациям, и обеспечить исключительно высокую точность чтения информации с диска. Новые модели выпускаются в двух цветах, серебристом и чёрном. Связанные новости: Аудиокомпоненты Denon новой серии 2500NE - 15.02.2016 10:00 CD-плеер Denon DCD-50 - 12.05.2015 10:00 Вернуться к списку новостей