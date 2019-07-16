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Denon: новейший 4K AV-ресивер с технологией IMAX


16.07.2019 11:00

 

 

Новый 9.2-канальный AV-ресивер Denon AVR-X3600H поддерживает форматы объёмного звучания Dolby Atmos и DTS:X, а также новый формат IMAX Enhanced. В числе прочих полезных функций: поддержка eARC для подключения SmartTV в качестве источника звука и специальный режим ALLM (Auto Low Latency Mode) для игровых приставок.

 

AVR-X3600H оснащается дискретными сильнотоковыми усилителями, обеспечивая мощность 180 Вт для каждого из девяти каналов. Вместе с внешним двухканальным усилителем в конфигурации 7.2.4. он способен обрабатывать до 11 каналов. Благодаря 32-разрядному ЦАПу AKM ресивер воспроизводит аудио в hi-res форматах, включая файлы ALAC, FLAC и WAV с битрейтом до 24 бит/196кГц и файлы DSD 2,8 и 5,6 МГц. Благодаря встроенному фонокорректору, к AVR-X3600H можно подключать виниловых проигрывателей: раньше для воспроизведения записей на виниловых дисках требовался отдельный стерео усилитель.

 

Новинка имеет восемь входов HDMI и три выхода, которые воспроизводят видео 4K UltraHD 60 Гц с поддержкой всех новейших технологий улучшения изображения: HDR10, Dolby Vision, HLG, 4:4:4 Pure Color. Ресивер имеет сертификацию Imaging Science Foundation и полный набор средств управления калибровкой видео, а также видеорежимы ISF Day и ISF Night. Управлять им можно голосом, с помощью Amazon Alexa, Google Assistant или Apple Siri. Благодаря встроенной сетевой технологии HEOS, AVR-X3600H может воспроизводить музыку по беспроводной сети из различных источников, включая Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music, TuneIn, SoundCloud или музыкальную библиотеку в домашней сети.

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