10.09.2016 12:00

Компания SVEN выпустила новую модель в топовой серии своей Hi-Fi- акустики, которая предназначена для качественного воспроизведения музыки различных жанров.



Функционал SVEN MC-10 никого не оставит равнодушным. В ней есть практически все, что можно пожелать от хорошей акустики: удобный пульт управления, чтобы переключать музыкальные треки не вставая с дивана, встроенное радио, информативный дисплей, возможность воспроизведения музыки с SD-карт и USB flash, беспроводная передача звука по Bluetooth.



Широкий частотный диапазон новой акустики от SVEN позволяет получить максимум удовольствия от прослушивания музыки самых разных жанров. Нижняя граница частотного диапазона составляет 45 Гц благодаря наличию двух портов фазоинвертора, выведенных вперед. Классический оркестр, вокал, замысловатые джазовые импровизации, рок, электронная музыка – акустике MC-10 все по силам.



При разработке новой серии специалисты SVEN позаботились как о внешнем, так и внутреннем ее содержании. Чтобы добиться максимально естественного, глубокого и насыщенного звучания, модель оснастили высококачественными динамиками. Корпус MC-10 выполнен из дерева, что так ценится среди настоящих ценителей звука.



В интерьере акустика из серии MC выглядит стильно и дорого. Матовая черная передняя панель, LCD-дисплей и удобные кнопки управления производят очень внушительное и солидное впечатление.