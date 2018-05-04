Домашняя техника Diapason Karis III: вызов брошен

04.05.2018 10:45 В ассортименте производителя акустических систем компании Diapason пополнение. Новые мини-мониторы Karis III – результат своеобразного пари, которое заключил сам с собой конструктор Diapason Алессандро Скьяви (Alessandro Schiavi), решив создать громкоговоритель, выходящий за рамки существующих правил и стереотипов. Задавшись целью найти новое техническое решение, позволяющее воспроизводить звук с исключительной реалистичностью, инженер разработал корпус из массива дерева, обеспечивающий максимальную жёсткость и отсутствие внутренних резонансов. Новый высокопроизводительный НЧ-динамик метром 110 мм с диполипропиленовым прозрачным диффузором изготовлен для Diapason в компании Seas. Там же по чертежам компании-разработчика выполнен и 19-миллиметровый твитер; его купол, закреплённый на широком подвесе, обеспечивает равномерную диаграмму направленности и отлично отрабатывает все нюансы аудио сигнала. Внутренняя проводка выполнена кабелями Van den Hul CS12. Связанные новости: Акустические системы Diapason Dynamis - 16.06.2014 18:00 Вернуться к списку новостей