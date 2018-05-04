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Diapason Karis III: вызов брошен


04.05.2018 10:45

 

 

В ассортименте производителя акустических систем компании Diapason пополнение. Новые мини-мониторы Karis III – результат своеобразного пари, которое заключил сам с собой конструктор Diapason Алессандро Скьяви (Alessandro Schiavi), решив создать громкоговоритель, выходящий за рамки существующих правил и стереотипов.

 

Задавшись целью найти новое техническое решение, позволяющее воспроизводить звук с исключительной реалистичностью, инженер разработал корпус из массива дерева, обеспечивающий максимальную жёсткость и отсутствие внутренних резонансов. 

 

Новый высокопроизводительный НЧ-динамик метром 110 мм с диполипропиленовым прозрачным диффузором изготовлен для Diapason в компании Seas. Там же по чертежам компании-разработчика выполнен и 19-миллиметровый твитер; его купол, закреплённый на широком подвесе,  обеспечивает равномерную диаграмму направленности и отлично отрабатывает все нюансы аудио сигнала. Внутренняя проводка выполнена кабелями Van den Hul CS12.

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