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DIGIS – эксклюзивный дистрибьютор Christie


06.11.2018 12:11

 

 

Группа компаний DIGIS, являвшаяся до недавнего времени официальным дистрибьютором оборудования Christie, получила новый статус. Теперь только у неё есть исключительное право на продажу и продвижение профессиональных проекторов Christie на территории России.

 

За годы сотрудничества ГК DIGIS получила большой опыт в реализации проекционного оборудования бренда, а также в его установке, настройке и отладке. За последние несколько лет проекторы Christie были задействованы при реализации десятков крупных проектов: фестивалей «Спасская башня» и «Круг света», Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 и пр. 

 

Новый статус позволит DIGIS упростить процесс  формирования складских запасов, а значит, ускорит обработку запросов клиентов, отгрузку товаров и реализацию новых проектов. Дистрибьютор планирует расширить свои возможности демонстрации оборудования Christie для региональных дилеров и независимых заказчиков, а также добавить в расписание своего учебного центра расширенные курсы по продукции бренда и повышению квалификации специалистов. 

 

В профессиональной линейке Christie представлено оборудование, производимое с использованием передовых технологий (LCD, 1Chip /3Chip DLP), а также максимально возможной вариативностью источников света: традиционных ламп, лазер-фосфорных и RGB лазерных.

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