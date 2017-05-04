Digis: лучший кинотеатр – домашний!
04.05.2017 11:00
Группа компаний Digis подвела итоги конкурса на лучший домашний кинотеатр, который был организован совместно с корпорацией JVC.
Конкурс проводится четвёртый раз; в этом году в нём участвовали 15 проектов. Работа инсталляторов оценивалась по трём основным параметрам: профессионализм, креативность, дизайн.
Победителем стала компания «Акустические решения», второе место у Галереи безупречной электроники «Назаров», третье место занял проект, разработанный компанией Neocinema.
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